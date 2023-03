“Forest Cleanup Day” im Käfertaler Wald Mannheim 

Mannheim. Zum überregionalen Waldputztag ruft die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) am Samstag, 18. März auf. Wie der frühere Forstamtsleiter Sebastian Eick ankündigte, findet an diesem Tag bereits zum zweiten Mal ein Forest Cleanup Day, statt: „In ganz Deutschland und darüber hinaus sollen unsere Wälder an diesem Tag wieder vom Müll befreit werden.“ Initiiert wurde der Waldputztag vom Landeswaldverband Baden-Württemberg e. V., der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und dem Cleanup Network e. V. Stuttgart. Müll landet viel zu oft in der Natur und hat dort direkte negative Auswirkungen auf das Ökosystem und die betroffenen Lebewesen, erläutert Eick.

Treffpunkt ist am 18. März um zehn Uhr beim Infocenter am Karlstern. Die Aufräum-Aktion soll ungefähr zwei Stunden dauern. Die Teilnehmer werden mit Müllsäcken, Müllzangen und Handschuhen (die gerne auch selbst mitgebracht werden können) ausgestattet und gehen dann in Gruppen zum Aufsammeln von Müll in den Käfertaler Wald. Die Schutzgemeinschaft spendiert allen Teilnehmenden zum Abschluss ab zwölf Uhr ein Vesper. Um planen zu können, bittet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald alle, die beim Cleanup teilnehmen wollen, um vorige Anmeldung bei Sebastian Eick unter Email geschaeftsfuehrung@sdw-mannheim.de . Mehr Informationen unter www.waldputztag.de