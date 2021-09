Fontänen machen ein Jahr Pause

Schon am Mittwoch geht es los, dann entfernen die Gärtner die ersten Pflanzen aus den Blumenrabatten. Die Fontänen sprudeln aber zunächst noch weiter – doch nur bis Sonntagabend, 3. Oktober. Ab Montag, 4. Oktober, legen die Wasserspiele am Friedrichsplatz nicht nur die traditionelle Winterpause ein. Die dauert diesmal viel länger. Erst zur Bundesgartenschau 2023 werden sie wieder eingeschaltet. Bis dahin läuft eine längere Sanierung. In der Sommersaison 2022 wird die beliebte Anlage also trocken bleiben.

Pfützen, die sich oft auf den Wegen rund um das große Becken mit den Fontänen bilden, sind der Hinweis darauf: Im Kaskaden- sowie dem eigentlichen Fontänenbecken kommt es zu ganz enormem Wasserverlust. Die Verwaltung beziffert ihn auf 50 Kubikmeter – täglich. Das liegt daran, dass vor allem die Becken-Abdichtung starke Zerfallserscheinungen und zahlreiche Risse aufweist. Alle Fugen seien nicht mehr funktionsfähig, ist einem Gutachten zu entnehmen. „Betonflächen sind offenporig und demineralisiert“, heißt es dazu im Gutachten. Darüber hinaus sind die in der Anlage verlegten Rohrleitungen inzwischen sehr spröde, so dass sie ohne Vorwarnung platzen könnten. Bereits 2020 gab es einen größeren Leitungsschaden.

Rohre ausgetauscht

Am Montag werden zunächst das Wasser aus den Becken abgelassen, die Strahler und Düsen abgebaut und eingelagert. Gleichzeitig wird begonnen, Bauzäune aufzustellen. Geplant ist, das gesamte Rohrleitungsnetz mit einer Länge von 800 Metern auszutauschen. Dafür wird das runde Fontänenbecken, das mit 1050 Platten abgedeckt ist, komplett ausgeräumt. Danach erfolgt eine neue Abdichtung auf dem Beckenboden. Auch der Beckenrand wird abgedichtet, indem die gesamte Granit-Einfassung demontiert wird und die Steine neu versetzt werden. Der Sandstein wird ebenfalls überarbeitet und alle Fugen werden erneuert. pwr