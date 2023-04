Folgenreicher Eierwurf

Ein 23-Jähriger hat ein Kind verletzt, nachdem es mit Eiern geworfen hatte. Wie die Polizei berichtet, warfen zwei Kinder am späten Donnerstagabend in der Schwetzinger Straße grundlos Eier auf eine 32-jährige Passantin. Sie wurde zwar nicht getroffen, ihr Bruder jedoch wurde wütend und stieß eines der Kinder so kräftig gegen eine Schaufensterscheibe, dass diese zu Bruch ging. Das elfjährige Kind hatte deswegen laut Polizei Schmerzen im Rücken und an der linken Hand, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Die Mutter des Kindes erstattete Anzeige gegen den 23-Jährigen wegen Körperverletzung. pol/red

