Folgen des NS-Regimes für Familien

Zu einer Lesung mit Sophie von Bechtolsheim, Enkelin von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, laden die Kulturtage Waldhof für Sonntag, 22. Mai, ein. Im Restaurant Landolin am Taunusplatz liest die Autorin um 15 Uhr in der Reihe „Literaturcafè“ aus ihrem neuen Werk „Stauffenberg. Folgen“. Im Anschluss an die Lesung gibt es eine Fragerunde.

„Die Geschichte ist immer auch ein Erbe, dass der Mensch nicht ausschlagen kann“, sagt von Bechtolsheim. Sie möchte mit Zeitzeugenberichten und packenden Familiengeschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus und danach an den Erfolg ihres ersten Buches „Stauffenberg – mein Großvater war kein Attentäter“ anknüpfen. Nach der Veröffentlichung dieses Werks erhielt sie zahlreiche Briefe und E-Mails, in denen Menschen von sich und ihren Familien erzählten: von den Schuldgefühlen angesichts der eigenen Begeisterung für Hitler, von den Erlebnissen während des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit und wie diese Zeit bis heute prägende Wirkung in den Familien entfaltet. Von Bechtolsheim beschäftigt sich darin mit Fragen, die die meisten Menschen beschäftigen: Aus welchen Motiven handeln wir? Welche äußeren Umstände sind entscheidend? Wie viel Freiheit hat der Einzelne bei der Bestimmung seines Lebens? Das Buch zeigt aus der Recherche entstandene Familiengeschichten der vergangenen 100 Jahre.

Mutter von vier Kindern

Sophie von Bechtolsheim, Enkelin Claus Schenks Graf von Stauffenberg.

Sophie von Bechtolsheim, Jahrgang 1968, ist Historikerin und Kommunikationswissenschaftlerin. Die Enkelin von Claus Schenk Graf von Stauffenberg lebt und arbeitet als Mediatorin in Uffing am Staffelsee und setzt sich für den Täter-Opfer-Ausgleich ein. Sie ist verheiratet, hat vier Söhne und ist stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944. Karten für den Nachmittag gibt im Restaurant Landolin, Speckweg 17, Informationen unter 0172/625 00 81. baum

