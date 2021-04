Es beginnt mit einem Geschenk, das gefährliche Begehrlichkeiten weckt. Kurz vor Weihnachten übergibt die 51-jährige Krankenschwester Judith G. einem Mann ein kleines Dankeschön. Dafür, dass er sie und ihre Kolleginnen kostenlos in seiner Einfahrt vor ihrer Arbeitstelle parken lässt. Wenige Monate später ist Judith G. tot. Spaziergänger entdecken die Leiche der Frau am 23. Februar 2012 in

...