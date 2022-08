Förderung von Transparenz

Die Universität will sich für mehr Transparenz in der Forschung engagieren und ist dem German Reproducibility Network (GRN) beigetreten. Wie die Universität mitteilte, ist sie in dem fachübergreifenden Konsortium, das Vertrauenswürdigkeit und Transparenz der wissenschaftlichen Forschung fördern will, die erste Universität.

„Die Forschungspraktiken entwickeln sich weiter, und die Universität ist bestrebt, bei diesem Wandel hin zu Offenheit und Transparenz eine Vorreiterrolle zu spielen“, erklärt Henning Hillmann, Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Mitgliedschaft im GRN verbinde „die Universität auf nationaler Ebene mit anderen Akteuren in diesem Bereich“.

Als Mitglied des GRN wolle die Universität Erfahrungen mit Ansätzen zu Open Science weitergeben und andere Institutionen bei der Entwicklung ähnlicher Strukturen unterstützen, heißt es. Unter Open Science versteht man beispielsweise Verfahren, die Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses über das Internet offen zugänglich und nachnutzbar machen. seko