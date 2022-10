Förderung für Stadtensemble des Nationaltheaters Mannheim

Mannheim. Das Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg (ZfKT) fördert den Ausbau der Arbeit und die wissenschaftliche Begleitung des Stadtensembles am Nationaltheater Mannheim (NTM) mit einer Fördersumme von 188 100 Euro. Wie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart am Donnerstag mitteilt, dauert die Projektlaufzeit von 2022 bis 2024. Geplant ist zudem auch eine Anschluss-Förderung, um die Ergebnisse des Projekts mit der Fachwelt diskutieren und das Stadtensemble als mögliches Modell für andere Häuser vorstellen zu können.

Das seit 2018 tätige Stadtensemble ist als Abteilung der Sparte Schauspiel entstanden und führt die Mannheimer „Bürgerbühne“ des NTM fort.

