Förderpreis für Forscher

Dominik Wielgos ist einer von neun Nachwuchswissenschaftlern aus Baden-Württemberg, denen am Mittwoch bei einer Online-Veranstaltung in Stuttgart der mit 5000 Euro dotierte Förderpreis des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall verliehen wurde. Der 30-Jährige erhielt die Auszeichnung für seine Dissertation an der Universität Mannheim zu dem Thema „Digitale Transformation und Unternehmenserfolg – Eine branchenübergreifende empirische Untersuchung zu Konzeption, Messung und Wirkung organisationaler Kompetenzen“. In seiner Dissertation befasst sich Wielgos mit dem Management der digitalen Transformation, was viele Unternehmen umtreibt.

Dabei hat er ein Messinstrument zur Erfassung der Digitalkompetenz von Unternehmen entwickelt, das als „Digitaler-Reifegrad-Index“ von Firmen verschiedener Branchen genutzt werden kann. Damit können Manager den digitalen Entwicklungsstand ihres Unternehmens ermitteln und Entwicklungspotenziale identifizieren. Laut Wielgos Studie leistet die Digitalkompetenz einen signifikanten Beitrag zur Steigerung der Profitabilität. Mit dem Förderpreis würdigt Südwestmetall seit über 30 Jahren herausragende Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses an den neun Landesuniversitäten. red