Fördermittel jetzt sichern

Die Region ist reich an Vereinen. Damit dies auch weiter so bleibt, wurde „#zukunftsschaffer“ von SAP und dem Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar ins Leben gerufen. Der Wettbewerb will Vereine dabei unterstützen, sich zukunftsfähig aufzustellen: Eigene, neue Ideen sollen mit dieser Unterstützung umgesetzt werden können. Dafür stellt SAP insgesamt 125 000 Euro zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bewerbungen können jetzt noch bis 31. Oktober in fünf Kategorien erfolgen, heißt es: Inklusion – Gemeinwesen – Bildung – Digitales – Umwelt. Pro teilnehmendem Verein können für die Umsetzung eines eingereichten Projektes Fördersummen von bis zu 10 000 Euro gewonnen werden. Grundvoraussetzung für die Bewerbung ist die eingetragene und aktuelle Gemeinnützigkeit des Vereins. Weitere Informationen und die Antragsformulare gibt es im Internet unter der Adresse www.bit.ly/3z9wwqT red/see