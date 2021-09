„Fluhrmann kannte seine Pappenheimer“

Für Schwimmer, Bastler und vor allem Rock ’n’ Roll-Fans war die Folge 186 von „Erkennen Sie Mannheim“ besonders leicht. Doch auch fast alle anderen haben erkannt: Auf dem Foto ist der Friedrichsring auf der Höhe von U 3 mit Blick auf den OEG-Bahnhof und die Kurpfalzbrücke zu sehen. „Auf der Ecke vorn am Ring war der legendäre ,Sputnik’. DIE Rock-Kneipe in Mannheim“, erinnert sich Heinz-Jürgen Klitzke noch genau. In der Kneipe, die eigentlich den Namen „Ringstuben“ trug, aber wegen der Dekoration als „Sputnik“ bekannt war, spielten oft die Tielman Brother“. „Die waren damals das, was heute die Rolling Stones sind“, weiß Klitzke.

Auch seine gescheiterten Versuche, als unter 18-Jähriger in der Kneipe zu bleiben, hat er noch gut in Erinnerung: „Doch leider war ich noch etwas jung. Um 22 Uhr ging der Boss Fluhrmann durch die Menge und bedeutete mir und anderen unmissverständlich: zu jung – also raus. Betteln, schummeln, flehen nutzte alles nichts – er kannte seine Pappenheimer.“

Auch Klaus Hiltscher erinnert sich an „Papa“ Fluhrmann: „Jugendliche mussten ab 22 Uhr die Mücke machen. Samstag und Sonntag gab es dann auch strenge Kontrollen von zwei Polizisten in Begleitung eines Herren vom Jugendamt. Auch schnell auf die Toilette zu verschwinden, nützte nix.“

Mann vor Bar angeschossen

Eine etwas andere Geschichte hat Bernhard Wondra zu erzählen, der 1975 mit seiner Partnerin nach Mannheim zog. Sie seien damals nach U3 gezogen, schräg gegenüber eine Bar. „Wenige Tage nach unserem Einzug schreckten wir nachts durch einen Schuss auf der Straße vor unserem Haus aus dem Schlaf. Vor der Bar, auf dem Trottoir, lag ein angeschossener Mann“, erinnert sich Wondra. Damals dachten er und seine Partnerin noch, dass sie nicht lange in der Stadt bleiben würden. „Nun lebe ich bereits seit 46 Jahren in Mannheim“, erzählt er. Dazu habe auch der „Schraubenladen“ um die Ecke beigetragen. „Der Schraubenladen ist heute ein Weltkonzern, und wenn ich nicht irre, hatte er seinen gewerblichen Ursprung bei uns um die Ecke in U 3.“ Damit hat er recht, denn der Baumarkt „Bauhaus“ hatte dort seine erste Filiale.

Ein weiteres markantes Merkmal im Bild ist der Uhrenturm des alten OEG-Bahnhofs. Gerhard Baumgärtner kann sich noch gut an diesen erinnern. „Meine Frau kommt aus Mannheim und ich aus Neckargemünd. Beide Jahrgang 1936. Sie bekam in Neckargemünd eine Lehrstelle. Während dieser Zeit lernten wir uns kennen“, erzählt er. Als dann die Mutter seiner Frau krank wurde, musste sie ihre Ausbildung abbrechen und nach Mannheim zurück. „Adressen wurden ausgetauscht, und ab und zu bin ich mit der OEG nach Mannheim gefahren. Heute sind wir 63 Jahre verheiratet.“

Bernd Bergerhausen hat sich über die Aufnahme besonders gefreut. „In den 60er-Jahren hatte mein Vater Hans Bergerhausen im Haus U4,14 am Friedrichsring sein Atelier für Werbung und Industriefotografie. Der abgebildete Ford war zu der Zeit sein erstes Auto“, erinnert er sich.

„Nostalgisches Herzklopfen“

Auch Uta von Sohl erkannte das Bild „mit nostalgischem Herzklopfen“. Sie sei ganz in der Nähe aufgewachsen: „Wir haben in K1, 9 gewohnt. Linkerhand ist meine U-Schule (so nannte man sie damals) zu sehen, die ich die ersten vier Jahre voller Kinderglück besuchte.“ Auch an Ausflüge erinnert sie sich gut: „Rechts steht der entzückende kleine OEG-Bahnhof, von dem aus wir fast jede Woche nach Heidelberg gestartet sind.“ Auch Manfred Hexamer kennt die Stelle. „In dieser Schule durfte ich die letzten vier Jahre meiner Schulzeit verbringen. Mein Klassenzimmer zeigte in Richtung zum OEG-Bahnhof.“ Dort habe er immer die Uhr sehen können und gewusst, wie lange der Unterricht noch ging. „Aber die Bahnhofsuhr hatte auch den Nachteil, dass ich bei ungeliebten Schulfächern glaubte, die Zeit würde nicht vergehen.“