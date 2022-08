Flughafen auf letztem Platz

Auch während der Corona-Krise haben einzelne Flughäfen in Deutschland kräftig in ihre Sicherheitsausstattung investiert. In ihrem alljährlichen „Flughafencheck“ lobte die Pilotengewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ das „weiterhin sehr gute“ Sicherheitsniveau, sieht aber trotzdem Raum für Verbesserungen – vor allem beim ungünstig gelegenen Flughafen Mannheim, der die niedrigste Bewertung bekam.

Der sicherste Airport ist wiederum erneut München mit seinen hochwertigen Instrumentenlandesystemen auf allen Bahnen. Auf dem zweiten Platz folge Leipzig-Halle mit der neuen Nordbahn und der „in Deutschland einmalig guten Beleuchtung“ der Rollwege. Der größte Flughafen in Frankfurt landete wieder im Mittelfeld. dpa