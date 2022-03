Flüchtlingshochzeit in der Jugendherberge

Menschen auf der Flucht vor russischen Gewehrsalven und Granaten, traurig, ängstlich, verunsichert – was sich derzeit in der Jugendherberge abspielt, wo Menschen aus der Ukraine unterkommen, hat die Einrichtung am Schnickenloch auf dem Lindenhof 1956 schon einmal erlebt. Damals waren es Flüchtlinge aus Ungarn, wo sowjetische Panzer einen Aufstand niederwalzten.

Wie zuvor beim – ebenso niedergeschlagenen – Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR protestieren im Oktober 1956 ungarische Bürger gegen die Unterdrückung durch die kommunistische Partei. Sie fordern in Budapest demokratische Freiheiten und die Unabhängigkeit Ungarns. Es sieht sogar kurz so aus, als hätten sie Erfolg: Eine neue Regierung verspricht die Abschaffung des Einparteiensystems und erklärt den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt. Aber nach wenigen Tagen ist alles vorbei: Sowjetische Truppen marschieren ein, es beginnt eine Welle massiver Gewalt und von Verhaftungen. Viele Menschen fliehen zunächst nach Österreich, dann auch nach Deutschland.

Am 11. Dezember 1956 läuft auf Gleis 8 des Hauptbahnhofs ein aus Richtung Karlsruhe kommender Zug ein. 60 junge Ungarn steigen aus, viele mit grün-weiß-roten Rosetten an den Jacken – ihre Landesfarben. Ein Teil der Gruppe fährt gleich von hier weiter nach Heidelberg und Tauberbischofsheim, 46 Ungarn bleiben in Mannheim.

Sie kommen aus Budapest – „seit den blutigen ersten Novembertagen ein Symbol des Schreckens, aber auch ein Symbol der Freiheit“, wie der „Mannheimer Morgen“ seinerzeit unter Hinweis auf die brutal niedergeschlagenen Proteste scheibt, Sie berichten, so heißt es in dem Text von 1956, von hungernden Kindern, zerschossenen Straßen, zertrümmerten Schädeln, sowjetischen Panzern und fliehenden Menschen. „Gesichter gehen vorbei, in denen sich Traurigkeit mit neuer Hoffnung mischt“, heißt es im „MM“.

„Ich begrüße Sie im Namen aller guten Menschen von Mannheim“, heißt der katholische Stadtdekan Karl Nikolaus die Flüchtlinge willkommen. Stadträte, Vertreter von Jugendamt und Wohlfahrtsamt, Bahnhofsmission, Damen vom Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis – sie alle kommen. „So gerne wir Sie hier haben – hoffentlich können Sie bald in Ihr schönes Ungarn zurückkehren“, sagt man den jungen Ungarn.

Sie müssen dann aber zu Fuß zum Friedrich-Ebert-Wohnheim der Arbeiterwohlfahrt – heute Erweiterungsbau der Jugendherberge – laufen. Ein städtischer Bus sei „offenbar nicht aufzutreiben“ gewesen, merkt der „MM“ kritisch an und erwähnt zugleich, dass ein Vertreter der Stadtverwaltung im „schwarzglänzenden Mercedes“ vorgefahren sei. Im Ebert-Heim gibt es dann Erbsensuppe, Bratwurst, Gemüse, Obst, Zigaretten und Schokolade für die Neuankömmlinge.

Noch am Abend des gleichen Tages treffen weitere Ungarn am Hauptbahnhof ein, diesmal Familien. Laut „MM“ spielen sich da „erschütternde Szenen ab“, als ein schon seit zwölf Jahren in Mannheim lebender Ungar nun seine aus der Heimat geflohene Schwester in den Arm nimmt. Diesmal, so vermerkt der Berichterstatter, steht auch ein Omnibus bereit. Ziel ist die Jugendherberge, die das Regierungspräsidium als Durchgangslager für die Flüchtlinge eingerichtet und dabei die Türen sogar mit ungarischen Aufschriften versehen hat.

Nur eine Woche nach der Ankunft in Mannheim stattet der „MM“ den Flüchtlingen in der Jugendherberge einen Besuch ab. Notiert wird eine „tadellose Haltung“ und Respekt davor, wie die Menschen „die Belastung eines neuen, noch ungeklärten Daseins in der Fremde ertragen“. Zwar leiden sie alle darunter, dass in ihrer Heimat nun ein, wie es damals heißt, „rachedurstiges und aller humanen Regungen bares Kommunistensystem“ herrscht. Aber sie wollten arbeiten, sich in der neuen Gemeinschaft einfinden.

Und sie bekommen schnell Arbeit. Schließlich ist Deutschland mitten in der Epoche, die man „Wirtschaftswunder“ nennt, und Arbeitskräfte sind knapp. BBC, die Motorenwerke, Freudenberg Weinheim und die Landwirtschaft werden genannt, ebenso „Frauenberufe“ – manche begüterte Familie schaue direkt an der Jugendherberge vorbei und suche eine Hausgehilfin.

In den Wochen danach heißt es, dass ungarische Lieder erklingen unter dem Tannenbaum bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier, es wird von Sprachkursen, gemeinsamem Schachspiel und Sportvereinen berichtet, die Angebote machen. Aber auch von Langeweile und dem Warten auf die Arbeitsvermittlung ist die Rede. Willi Ruffler, der Herbergsvater der Jugendherberge, richtet sogar eine Hochzeit eines Flüchtlingspaares aus, dessen Trauung in der Johanniskirche stattfindet. „Keine Kleinigkeit, ohne Eltern, ohne Verwandte, zum Teil noch ohne Arbeit und mit ungewisser Zukunft, diesen Schritt in die Ehe zu wagen“, heißt es im „Mannheimer Morgen“ dazu.

Ab Ende Januar 1957 wird die Jugendherberge dann nur noch wenig als Durchgangslager genutzt – immer mehr der Flüchtlinge ziehen in Privatquartiere, Jugendheime, Werkswohnungen. Mitte März verlassen die letzten 40 Ungarn die Jugendherberge. In Friedrichsfeld, in der Neudorfstraße in einer ehemaligen Druckerei, hat die Stadt eine neue Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. Denn der Zustrom hört nur langsam auf.