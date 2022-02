Flüchtlingshaus auf dem Spinelli-Gelände ist bezogen

Mannheim. Auf dem Spinelli-Gelände leben die ersten rund 30 Flüchtlinge. „Es sind vor allem Familien, Frauen mit Kindern“, informierte Jens Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales der Stadt, den Bezirksbeirat Feudenheim. Die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft hatte einen der früheren Kasernenblocks am Wingertsbuckel, das Gebäude 1586, saniert und als Gemeinschaftsunterkunft an die Stadt vermietet. „Wir haben erst eine Brandschutzfreigabe abwarten müssen, aber vor eineinhalb Wochen mit der Belegung begonnen“, so Hildebrandt. Geplant sei, dass dort auf Dauer etwa 100 Personen unterkommen. „Wir werden jetzt auf die Zivilgesellschaft in Feudenheim zugehen“, kündigte der Fachbereichsleiter an. „Wir suchen den Kontakt im Stadtteil, zu Schulen, Kirchen, Vereinen“, so Hildebrandt, damit die Menschen betreut und integriert werden könnten. Der Bezug des Gebäudes war eigentlich schon für Januar geplant. Die Wohnungen sind so renoviert worden, dass sich kleine und größere Familien sowie Einzelpersonen weitgehend selbstständig versorgen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1