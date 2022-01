Florin-Küppers-Trio spielt mit Streichern bei IG Jazz

Mannheim. Ein ungewöhnliches Projekt gibt sich beim nächsten IG-Jazz-Konzert in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus die Ehre: Florin Küppers Jazz-Trio Große Menschen trifft dort am Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, auf ein Streichquartett. Der Mannheimer Gitarrist und Komponist Küppers wird dabei von der Luzerner Sängerin, Wort- und Tonkünstlerin Elian Zeitel sowie Lukas Derungs an Klavier, Synthesizer und Geräuschen begleitet, die zusammen mit einem klassischen Klangkörper aus Geigen, Bratsche und Cello musizieren. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt acht Euro und sind telefonisch unter der Rufnummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu erhältlich. Mehr: klapsmuehl.eu

