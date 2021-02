Eigentlich hätte in diesen Tagen der Kultverkauf von Kitsch und Kunst, Kleidern und Krimskrams aus Kisten für Kundenansturm in der Variohalle des Rosengartens sorgen sollen. Wie so vieles bremste Corona auch den 40. Benefiz-Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises aus. „Dank unseres Superverkaufs vor einem Jahr konnten wir aber 2020 alle Spendenanfragen erfüllen und haben noch Geld in der Kasse“, berichtet DAFAK-Präsidentin Alexandra Götz.

Flohmarkt als Ersatz?

AdUnit urban-intext1

Schon der Wohltätigkeitsverkauf im vergangenen Jahr lief Gefahr, Opfer der Pandemie zu werden. „Wir hatten Riesenglück – zwei Wochen nach unserem Pfennigbasar kam der Lockdown“, erzählt Alexandra Götz. Als hätten es die Schnäppchenjäger geahnt, griffen sie bei dem gespendeten Second-Hand-Sortiment besonders üppig zu – von Armbändern über Pelzpuschen bis zu Zeltausstattung. Die rund 40 000 erwirtschafteten Euro – deutlich mehr als in den Jahren zuvor – teilten die Club-Ladys. Eine Hälfte des Erlöses ist bereits 2020 sozialen wie kulturellen Einrichtungen zugutegekommen.

Möglicherweise gibt es im Sommer einen Flohmarkt als Mini-Ersatz des ausgefallenen Pfennigbasars – und zwar am 4. Juli auf „Franklin“. Sollte das dortige „House of Maemories“, das aus dem Zeitstrom-Projekt hervorgegangen ist, wie derzeit geplant, am US-Unabhängigkeitstag ein Fest veranstalten „dann wollen wir uns dranhängen“, so die DAFAK-Präsidentin.

Außerdem hofft der rührige Frauenarbeitskreis im Herbst sein großes Jubiläum feiern zu können. Schließlich ist es 70 Jahre her, dass sich anno 1951 in der damals noch stark zerstörten Quadratestadt der Club mit dem Ziel gründete, deutsch-amerikanische Freundschaften zu fördern und obendrein für Wohltätigkeitsprojekte kreativ Geld zu erwirtschaften – beispielsweise mit dem legendären Nikolausball, der Jahrzehnte in Mannheim als gesellschaftliches Glanzlicht galt.