Fliegerbombe entschärft

Bei Bauarbeiten am Hans-Reschke-Ufer in der Nähe der Riedbahn-Brücke ist eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach einer Überprüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst fiel die Entscheidung, die Bombe noch im Verlauf des Nachmittags zu entschärfen, teilte die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung mit.

Die Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle wurden deshalb gebeten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Nach offiziellen Angaben waren rund 1000 Menschen betroffen. Für die Dauer der Entschärfung war in der Johann-Peter-Hebel-Schule in Neuostheim ein Betreuungsraum für Personen eingerichtet, die die Zeit der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder andernorts verbringen konnten. Nach einer halben Stunde hatten Spezialisten die Bombe entschärft, die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. red

