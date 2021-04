Mannheim. Bei Bauarbeiten in Mannheim ist am Donnerstag eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe freigelegt worden. Wie die Polizei um 18 Uhr auf Twitter mitteilte, habe der Kampfmittelräumdienst mit den Arbeiten zu Entschärfung des Sprenglörpers begonnen. Eine Überprüfung der Experten nach dem Fund der Bombe am frühen Nachmittag hatte ergeben, dass eine Entschärfung vor Ort notwendig ist. Der Fundort befindet sich auf dem Areal der ehemaligen Franklin-Kaserne nahe des Friedhofs im Stadtteil Käfertal.

Rund um den Fundort wurden im Sicherhheitsradius von 500 Metern im Vorfeld der Entschärfung Gebäude evakuiert. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, sollen rund 4000 Personen von der Räumung des Gebiets betroffen sein. Gegen 17.15 Uhr war die Evakuierung fast abgeschlossen, informierte die Polizei. Bevor der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit begann, wurde das Areal nochmals kontrolliert. Dazu wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Neben einem Kindergarten in der Thomas-Jefferson-Straße war bereits am frühen Nachmittag bereits eine Schule mit 25 Schülern geräumt worden.

Bewohner südlich der Waldstraße (Alt-Käfertal) wurden gebeten, sich zum Stempelpark zu begeben. Bewohner nödlich der Waldstraße (Neubaugebiet) sollten sich in das Woods Memorial Stadium begeben. An beiden Ortden wurden Sammelstellen für die betroffenen Bewohner der Evakuierung eingerichet. Für körperlich eingeschränkte Personen wurden Transportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, berichtete die Behörde weiter. Polizei und Feuerwehr informierten die Anwohner per Lautsprecherdurchsagen über die Maßnahmen. Alle Betroffenen sollen nach der Entschärfung wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück können.

Neben der Räumung des Gebiets rund um den Fundort wurde auch die L597 / Waldstraße für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

#Mannheim: #Fliegerbome auf #Franklin gefunden



❗ Derzeit besteht keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung!

❗ Betroffene Anwohner werden in Kürze über die bevorstehenden Maßnahmen informiert!https://t.co/0zel3RK1Ra pic.twitter.com/LFdbOTh6UM

Für die Bevölkerung bestand zunächst keine Gefahr. Neben der Polizei war der Führungsdienst der Feuerwehr und der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg bei dem Großeinsatz vor Ort.

