Flammt die Debatte erneut auf?

Nachdem Stadt und Land gemeinsam eine Rahmenplanung für die Flächen am südlichen Verbindungskanal erarbeiten (wir berichteten), hält die Fraktion Freie Wähler/Mannheimer Liste (ML) einen Verzicht auf die Bebauung des Friedrichsparks wieder für vorstellbar. Das erklärte sie am Donnerstag in einer Mitteilung. Nach dem Abriss des alten Eisstadions will die Universität im nördlichen Teil des Friedrichsparks drei Gebäude errichten.

Die ML hatte sich stets gegen diese Pläne ausgesprochen. Stattdessen plädierte sie dafür, beispielsweise in den Quadraten und im Hafengebiet nach neuen Flächen zu suchen.

Nachdem Land und Stadt sich nun offenbar vorstellen können, Hochschuleinrichtungen am südlichen Verbindungskanal anzusiedeln, erklärt ML-Fraktionsvorsitzender Achim Weizel: „Das Schloss als Mittelpunkt der Universität ist von dort jederzeit fußläufig in kürzester Zeit erreichbar. Einer Nutzung für Forschung und Lehre dürfte damit nichts entgegenstehen.“ Christopher Probst ergänzt, „dass bei Umsetzung dieses Vorschlags keine klimarelevanten, unbebauten oder freizeitgenutzten Flächen zur Erweiterung der Universität herangezogen und mehrgeschossig bebaut werden müssten“.

Holger Schmid, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, sagt: „Wir überlegen aufgrund der neuen Entwicklungen, ob wir einen erneuten Antrag auf Diskussion und Beratung des Bebauungsplans ,Friedrichspark’ im Gemeinderat stellen werden.“ mig/imo

