Mannheim. Wie so oft beginnen Bauarbeiten mit Baumfällungen – so auch bei der Renaturierung des Altneckars. Diesen Job erledigen in dieser Woche Sven Peter und Oliver Schimmig mit ihren beiden Kollegen Evaldis und Elias Maistulis von Remondis Service im Auftrag der Bundesgartenschau-Gesellschaft.

Denn künftig sollen sich nicht nur Spaziergänger und Erholungssuchende wieder am Neckar tummeln, sondern auch vor allem Biber, Eisvögel sollen ihre Bruthöhlen am Ufer bauen und im flachen Wasser zahlreiche Fisch-, Amphibien- und Insektenarten ihr Biotop finden. „Gewässerökologischer Neckarausbau“ heißt das Vorhaben, bei dem kleine Nebenarme entstehen und die Neckarwiese ,tiefergelegt’ wird.

Gut zwölf Millionen Euro kostet das in mehreren Abschnitten zu realisierende Projekt, das der Nachbarschaftsverband Mannheim-Heidelberg nach einem entsprechenden Vorstoß der Grünen seit 2015 vorangetrieben hat. Finanziert wird die Renaturierung zum großen Teil vom Land Baden-Württemberg, das die im Jahr 2000 beschlossene Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU) bis 2027 erfüllen muss. Der seit den 1920er Jahren kanalähnlich ausgebaute Altneckar soll vom Kraftwerk am östlichen Ende der Maulbeerinsel bis zum Fernmeldeturm – in gewissen Grenzen – wieder seinen mäandernden Lauf zurückbekommen. Mit der Umsetzung wurde die Buga-Gesellschaft beauftragt. Mitte der 2020er Jahre soll dann auch der östliche Teil des Altneckars renaturiert werden.

Jetzt müssen sich Peter und Schimmig aber ’ranhalten, denn bis zum Wochenende wollen sie mit ihrer Arbeit fertig werden. Ab 1. März dürfen nämlich keine Fällarbeiten mehr ausgeführt werden, wie der zuständige Buga-Mitarbeiter Bernhard Wember erklärt.