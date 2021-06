Fitnessstudio des Jahres: Pfitzenmeier ausgezeichnet

Mannheim. Das Fitnessstudio am Mannheimer City Airport des Schwetzinger Unternehmens Pfitzenmeier ist zum besten Studio des Jahres gekürt worden. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Erst 2020 war der neue Standort des Fitnessunternehmens eröffnet worden. Den Titel „Studio des Jahres 2020“ haben der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen und das Magazin „fitness MANAGEMENT“ verliehen.

In der Erklärung heißt es: „Als eines der größten Studios der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier überzeugt das Premium Resort nicht nur durch seine Angebotsvielfalt und seine State-of-the-Art-Ausstattung, sondern – und das überrascht bei seiner Größe – vor allem durch das familiäre Miteinander und den Fokus auf das Training.“

Das Angebot bei Pfitzenmeier richtet sich laut Pressemitteilung an alle Altersgruppen und betrifft drei Bereiche: Fitness, Wellness, Gesundheit. Dazu gibt es über 1500 Kurse nicht nur in Kursräumen, sondern auch im Wasser.

Während des Lockdowns wurden zudem Livestreamingkurse angeboten. Im Rahmen des Winterzaubers um den Jahreswechsel herum konnte die Region die Vielfalt an Kursen und Workouts kostenlos nutzen. Laut Pressemitteilung unterstrich das Unternehmen damit die in der Auszeichnung erwähnte Verbundenheit zur Region.

Neben dem Fitnessangebot schätzen viele Mitglieder auch das Wellnessangebot: „Es gibt viele Mitglieder, die ausschließlich aufgrund des grandiosen Wellnessbereiches mit acht Saunen und mehreren Dampfbädern bei uns Mitglied geworden sind. Wir sind vielfältig, jeder kann hier das machen, was für ihn gut ist“, erklärt Studioleiter Haki Kadria gegenüber dem Fitness-Magazin.

