Fit per App – jetzt kostenfrei

Die Stadt stellt Freizeitsportlern die neue Sportbox am Unteren Luisenpark jetzt kostenfrei per App zur Verfügung. „Als Sportstadt wollen wir in Mannheim auch parallel zur bestehenden breiten Vereinslandschaft Möglichkeiten bieten, wie ein gesunder Lebensstil in den Alltag integriert werden kann “, betont Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Damit Freizeitsportler auch außerhalb der Kurse ganztägig und an jedem Wochentag Abwechslung in ihrem Work-out bekommen, wurde bereits vor zwei Jahren am Rande der Laufbahn die „Sportbox“ aufgestellt (wir berichteten). Fitnessinteressierte konnten sich hier zum Beispiel Yogamatten, Kugelhanteln, Gummibänder und vieles mehr kostenpflichtig leihen. Jetzt wurde das Angebot ausgebaut.

Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer an der Sportbox. © Stadt Mannheim

Denn der Sportplatz im Unteren Luisenpark ist bei Freizeitsportlern, Schulklassen und Vereinen äußerst beliebt. Und auch die Calisthenics-Anlage, die erweitert werden soll, erfreut sich großer Beliebtheit. Außerdem haben sich Tausende von Sportbegeisterten hier bereits getroffen, um das kostenlose städtische Angebot der Kurse von „Sport im Park“ wahrzunehmen, die in den Sommermonaten allabendlich stattfinden. Jüngst hat das Kleinspielfeld einen neuen Kunststoffbelag erhalten, die Arbeiten an der Rundlaufbahn dauern allerdings noch an.

Zusätzliche Infos

Mit der App wird nicht nur das Equipment ausgeliehen, sondern der Sporttreibende erfährt zusätzlich, wie er die ausgeliehenen Sportgeräte einsetzen kann. Infos zur Sportbox sowie zum Buchungsvorgang gibt es unter city-sportbox.com.

