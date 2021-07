Fit ins neue Schuljahr

Das Mannheimer Institut Français (IF) bietet auch in diesem Jahr wieder in der letzten Woche der baden-württembergischen Sommerferien Französischkurse für Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse an, um sie auf das kommende Schuljahr vorzubereiten.

Zurzeit bräuchten viele Schülerinnen und Schüler zusätzliche Sprachpraxis, um nicht die Freude am Französischunterricht zu verlieren, so eine Mitteilung des Instituts. Den Schülerinnen und Schülern werde „ein Raum geboten, um in ungezwungener Atmosphäre und einer kleinen Gruppe Fragen, die um Schulunterricht offengeblieben sind, zu klären und so sprachlich am Ball zu bleiben“. Der Spaß am Französischlernen stünde hierbei im Fokus. Die fünftägigen Sommerferien-Fitmachkurse (Montag, 6., bis Freitag, 10. September) dauern täglich 90 Minuten und kosten insgesamt 70 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit, individuelle Kurse zu buchen oder sich gemeinsam mit Freundinnen und Freunden in einer Kleingruppe anzumelden.

Kompetenzen ausbauen

Auch für Erwachsene wird es wieder Sommer-Sprachkurse geben. Sie beginnen am Montag, 30. August, und richten sich an verschiedene Sprachniveaus von B1 (Fortgeschrittene) bis C2 (Experten). In Kleingruppen besprechen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Themen auf Französisch und bauen damit ihre Sprachkompetenzen aus. Außerdem bietet das IF fünftägige Intensivkurse für die Sprachniveaus A1 (ab Montag, 6. September) bis B2 (ab Montag, 20. September) an, um Französisch-Kenntnisse aufzufrischen, bevor im Herbst die nächste Kursperiode startet. Die Intensivkurse dauern 90 Minuten und beginnen um 18 Uhr.

Nach aktuellem Stand finden alle Kurse im IF (Museum Weltkulturen, D5) statt. Sollte es die Entwicklung bezüglich der Corona-Pandemie erforderlich machen, werden die Kurse auf Online-Unterricht umgestellt. kako

Info: Alle Kurse und Preise unter www.if-mannheim.eu