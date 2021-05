Fiskus lässt Amtssitz erneuern

Rund 47 Millionen Euro soll die demnächst beginnende Sanierung des Finanzamtsgebäudes in L 3 (Bismarckstraße) kosten. Das teilte der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) mit. „Wir schaffen über 500 moderne Arbeitsplätze auf rund 9500 Quadratmetern. Bei der Sanierung setzen wir auf Nachhaltigkeit.“ Vorgesehen, so Bayaz, sei, dass die Mitarbeiter der Mannheimer Steuerbehörde im Juli in ein angemietetes Ausweichquartier an der Salzachstraße (Neckarau) umziehen.

Die Umbauarbeiten in L 3 sollen danach im Herbst dieses Jahres beginnen. Hans-Joachim Stephan, Präsident der Oberfinanzdirektion Karlsruhe: „Durch die Sanierung ermöglichen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zeitgemäße Unterbringung und damit optimale Arbeitsbedingungen.“ 2025 soll die Sanierung abgeschlossen sein und die Mitarbeiter der beiden Finanzämter Mannheim-Stadt und Mannheim-Neckarstadt wieder zurück nach L 3 ziehen. Zwischenzeitlich wurde die Baufreigabe erteilt, so dass die ersten Ausschreibungen für die umfangreichen Sanierungsarbeiten erfolgen können.

Vorgesehen, so der Minister weiter, seien eine Photovoltaikanlage und eine Dachbegrünung. In der Tiefgarage seien Elektro-Ladestationen geplant. Für die Projektleitung ist das Amt Mannheim und Heidelberg des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg verantwortlich. Es hat das Mannheimer Büro Schmucker und Partner mit der Planung beauftragt. „Durch die Sanierung werden wir auch zukünftig unserem Anspruch an einen schnellen und professionellen Bürgerservice gerecht“, so Stephan, Leiter der Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Das fünfgeschossige Gebäude L 3, das seit mehr als 50 Jahren als Finanzamt genutzt wird, weise umfangreichen Sanierungsbedarf auf, insbesondere bei der Gebäudehülle und der Haustechnik. Bei der Sanierung wird nach der Komplett-Entkernung des Bauwerks zudem die Grundrissstruktur überarbeitet, so dass die Fläche effizienter genutzt werden kann. Bislang sind die Beschäftigten des Fiskus an drei Standorten in Mannheim untergebracht.

Bunker und Tiefgarage erneuert

In den Jahren 1964 bis 1968 wurde der Bau nach Plänen von Wilhelm und Karl Schmucker errichtet. Durch die aus dunkelbronze-eloxierten Aluminiumplatten bestehende Fassade wirkt der kubische, das gesamte Quadrat einnehmende Bau dunkel und streng, bei der Einweihung wurde dies als Kontrast gegenüber dem Schloss positiv bewertet. Bunker und Tiefgarage unter dem Gebäude wurden erst 2016 saniert. red/lang/pwr