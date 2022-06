Firmen präsentieren sich bei der CampusMesse

Digitalisierung, Energiewende, Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit sind zentrale Themen im Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim werden die Nachwuchskräfte ausgebildet, die diesen Wandel in Zukunft gestalten, Innovationen vorantreiben und neue Technologien entwickeln sollen. Wer hierzu mehr erfahren möchte, ist bei der großen CampusMesse am 25. Juni genau richtig, die am Campus Coblitzallee in Präsenz stattfindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr als 100 Partnerunternehmen präsentieren zusammen mit DHBW Mannheim von 10 bis 16 Uhr das komplette Studienangebot in den Bereichen Betriebswirtschaft, Gesundheitswesen, Informatik, Ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Medien und zeigen berufliche Perspektiven auf. Alle Studienrichtungen stellen sich vor, mehr als 50 Vorträge und spannende Aktionen begleiten den Tag.

Neben nahezu allen großen Konzernen sind auch viele attraktive kleine und mittelständische Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und aus anderen Bundesländern bei der CampusMesse vertreten. Überall erhält man Einblicke in das Studium, lernt Berufsbilder kennen und kann sich informieren, wo die Zukunftsthemen im Studium verankert sind.

Erkenntnisse über das eigene Mathematikwissen oder darüber, wie man seine Neigungen und Interessen mit der Eignung für ein Studium in Einklang bringen kann, liefern die beiden Selbsttests MathX3 und Dual Assessment. Für allgemeine Fragen rund um den Studienalltag sind die Studierendenvertretung der DHBW Mannheim, das Studierendenwerk Mannheim und die Agentur für Arbeit mit am Start. Zu den Teilnehmern gehört auch das CURE Rennwagenteam der DHBW Mannheim, ein Studierendenteam aus unterschiedlichen Studiengängen, das jedes Jahr einen elektrischen Rennwagen konstruiert, selbst baut und damit am Wettbewerb „Formula Student“ teilnimmt.

Alle Informationen rund um die CampusMesse und die Liste der ausstellenden Unternehmen sind unter www.dhbw-campusmesse.de abrufbar. Alle Vorträge werden auch live gestreamt. red