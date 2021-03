Das neue Fips-Shuttle-Angebot der RNV-Verkehrsbetriebe stößt auf großes Lob beim Seniorenrat. Dies teilten die beiden Vorsitzenden, die Altstadträte Marianne Bade (SPD) und Konrad Schlichter (CDU), mit. Das über eine App gesteuerte Abruf-Sammeltaxi wird, wie berichtet, zunächst in den Stadtteilen Neckarau, Lindenhof, Almenhof, Seckenheim, Suebenheim, Sandhofen, Schönau, Waldhof und Gartenstadt eingesetzt. Der neue Service biete für die Bedürfnisse der älteren Generation zusätzliche Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, so Bade und Schlichter.

AdUnit urban-intext1

Dies sei „besonders in den Mannheimer Stadtbezirken, in denen das RNV-Geflecht von Stadtbahnen und Bussen noch keine optimale Versorgung bieten kann“, eine gute Ergänzung. Der Seniorenrat habe zudem bei den Verkehrsbetrieben einige konstruktive Vorschläge hinsichtlich der Erreichbarkeit von Wochenmärkten, Freizeit- und Erholungslandschaften, Friedhöfen und Kirchen unterbreiten können, die von der RNV auch aufgegriffen worden seien. red/lang