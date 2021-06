Finanzielle Hilfe für die Rettungshunde

Sie werden damit digitale Funkgeräte und GPS-Ortungsgeräte anschaffen – davon haben die zweibeinigen Mitglieder ebenso wie die vierbeinigen Mitglieder etwas: Die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes erhielt jetzt 2000 Euro für den Einsatz im Gelände aus den Mitteln des MVV-Sponsoringfonds. Insgesamt förderte die MVV Energie AG Projekte von fünf Institutionen aus Mannheim und der Region mit jeweils 2000 Euro aus diesem Fonds.

Gerd Teynor mit dem Rettungshund Cooper“ und Jessica Spangenmacher mit Sammy waren stellvertretend für alle Empfänger vor das MVV-Hochhaus gekommen, um den Spendenscheck von Matthias Schöner, Abteilungsleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden der MVV, entgegenzunehmen. Seit 2005 unterstützt das Mannheimer Energieunternehmen mit seinem Sponsoringfonds gesellschaftliches und soziales Engagement sowie Nachwuchsförderung. Gefördert werden gezielt Vereine und Institutionen, die sich dort ehren- oder hauptamtlich für die Gesellschaft engagieren. Schöner bezeichnete das als „eine unverzichtbare Zukunftsaufgabe“ der MVV. Das Geld geht dabei an jene Empfänger, die über die MVV-App „Mein Quadrat“ die meisten Punkte sammeln konnten. Da läuft derzeit auch gerade wieder eine neue Ausschreibungsrunde – diesmal für den Öko-Sponsoringfonds.

VfR und Schifferkinderheim

Die Rettungshundestaffel ist dem Ortsverein Feudenheim des Roten Kreuzes angegliedert und hat ihre Räume und Fahrzeuge im Stützpunkt auf der Maulbeerinsel. Fast 25 Mitglieder suchen, retten und helfen ehrenamtlich Menschen, die in der Metropolregion vermisst werden und bei denen Lebensgefahr besteht. Dabei werden sie von der Polizei oder über die Rettungsleitstelle alarmiert – bis zu 60 Mal pro Jahr. Um Einsätze realitätsnah üben zu können, treffen sich die Mitglieder zwei Mal pro Woche. Dabei waren sie auch schon im Heizkraftwerk der MVV auf der Friesenheimer Insel.

„Nicht nur über diese tolle Unterstützung, sondern gerade über die Spende aus dem MVV-Sponsoringfonds haben wir uns sehr gefreut“, so Jessica Spangenmacher von der Rettungshundestaffel. „Da Corona-bedingt alle Veranstaltungen ausfallen, die eine wichtige Finanzierungsquelle darstellen, hilft uns dies sehr.“

Weitere Gelder gingen an das Alevitische Gemeinde und Kulturzentrum Rhein-Neckar-Kreis für sein Projekt „Colorful is beautiful!“ gegen Rassismus sowie das Schifferkinderheim Seckenheim für das Anlegen eines Nutzgartens. Der VfR Mannheim freut sich über finanzielle Hilfe für sein Bolzplatzprojekt an Schulen an sozialen Brennpunkten und der Förderverein der Kindertagesstätte Seebachfrösche Westhofen (Landkreis Alzey-Worms) über Unterstützung für ein Projekt zur musikalischen Früherziehung sowie ein Zirkusprojekt zur Förderung motorischer Fähigkeiten.