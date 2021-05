Finanzielle Corona-Folgen für Mannheim: Schwierige Lage der Kommunen

Dass die Corona-Krise bundesweit gravierende wirtschaftliche Folgen haben wird, hat sich schon im letzten Jahr gezeigt. Wie hoch die finanziellen Verluste in diesem und den kommenden Jahren nach derzeitigem Stand ausfallen könnten, hat nun die jüngste Steuerschätzung des Arbeitskreises von Bund, Ländern und Kommunen offengelegt. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Die aktuellen Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung wurden kürzlich bekanntgegeben: Sie unterstreichen die schwierige finanzielle Lage für die Kommunen als Folge der Pandemie, heißt es weiter.

„Die aktuelle Steuerschätzung zeigt die weiterhin sehr ernste Situation der Finanzen. Die Kommunen haben weit weniger Mittel zur Verfügung als vor der Corona-Pandemie geplant“, fasst Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht zusammen. „Unsere aktuellen Gewerbesteuerzahlungen bei der Stadt Mannheim bestätigen das Bild der Steuerschätzung: Auf das Gesamtjahr 2021 bezogen liegen wir nach derzeitigem Stand bis zu 60 Millionen Euro hinter dem ursprünglich angenommenen Ansatz zurück“ so Specht laut Mitteilung über die finanzielle Haushaltslage.

Specht pocht auf Ausgleich

„Wir müssen uns der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst sein. Niemand will großangelegte Streichprogramme bei bereits geplanten Investitionen und der öffentlichen Daseinsvorsorge oder bei freiwilligen Unterstützungsleistungen“, so Specht. Das sei kontraproduktiv. „Trotzdem brauchen wir mehr denn je eine sehr solide Haushaltsführung vor Ort“, mahnt Specht. Er fordert dringlich: „Ein Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land an die Kommunen für die Jahre 2021 und 2022 ist unabdingbar.“

Hier sollten schnellstmöglich Schritte erfolgen, um „eine haushalterische Planungssicherheit“ herzustellen. Denn selbst wenn die Gewerbesteuerausfälle kompensiert würden, stünden die Kommunen noch vor „enormen finanziellen Herausforderungen“ wie dem Ausbau des ÖPNV, Investitionen in die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, der Digitalisierung und der zentralen Aufgabe der Investitionen in den Klimaschutz. Die Stadt hat angesichts der Herausforderungen entschieden, einen Einjahres- anstatt des sonst üblichen Doppelhaushalts aufzustellen. red

