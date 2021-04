Finanzhilfe gefordert für Forst-Umbau

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat sich in einem Offenen Brief an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) gewendet und bittet um finanzielle Unterstützung für Kommunen, die sich beim klimagerechten Umbau ihrer Wälder durch schonendes Vorgehen einbringen. Der Käfertaler und der Dossenwald in Mannheim seien „weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Erholungswälder“ schreibt die SDW. „Die klimatischen Bedingungen im Sommer bedrohen diese relativ kleinen Wälder in besonderem Ausmaß. Der Waldumbau mit konventionellen, maschinellen Methoden alleine reicht nicht aus. Es sind in kleinen, stadtnahen Wäldern schonendere Maßnahmen und eine möglichst geringe Entnahme von gesunden Bäumen erforderlich, um den Wald als wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu erhalten. Eine mögliche schonende Maßnahme wäre der Einsatz von Rückepferden, wie es in Stuttgart und Umgebung schon praktiziert wird“, heißt es zur Begründung weiter.

