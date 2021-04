Finanzhilfe fürs Klinikum

Die Corona-Pandemie verschärft die ohnehin schon schwierige Finanzlage des Mannheimer Klinikums zusätzlich, unter anderem durch einen Rückgang von Operationen. Nach derzeitigen Schätzungen ist im kommenden Jahr mit einer Finanzlücke von bis zu 45 Millionen Euro zu rechnen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Stadt als Trägerin dieses Defizit decken wird.

Weil das Klinikum die Größenordnung des zu erwartenden Fehlbetrags bereits kommuniziert hatte, ist das Geld im vergangenes Jahr beschlossenen Nachtragshaushalt schon eingeplant. Es gebe „erhebliche Auswirkungen“ der Pandemie auf die Geschäftsentwicklung des Klinikums, heißt es in der Beschlussvorlage für die Stadträte. Gleichzeitig werde erwartet, dass auch künftig die Ausgleichszahlungen von Bund und Land „nicht ausreichend sein werden“. Die Verhandlungen zur geplanten Fusion zwischen den Klinika Mannheim und Heidelberg und dem damit verbundenen Übergang des Krankenhauses in die Zuständigkeit des Landes würden unterdessen fortgeführt, heißt es in der Vorlage weiter – „mögliche Finanzierungsbeiträge des Landes für die Jahre 2021 und 2022 sind derzeit allerdings noch nicht ableitbar“. Sprich: Die Stadt bleibt hier zunächst auf sich selbst gestellt.

Die Entscheidung über die kommunale Finanzhilfe fiel nahezu einstimmig, eine Diskussion darüber gab es in der Sitzung nicht – die hatte eine Woche davor im nicht-öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung stattgefunden. „Die Leistung des Klinikums in der Pandemie erfordert ein starkes Bekenntnis aus dem Gemeinderat, auch gegenüber dem Klinikum-Personal“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz.

Pflegeheime an die GBG?

In der Vorlage betont die Stadtverwaltung außerdem, das Klinikum werde „weitere liquiditätsverbessende Maßnahmen“ vornehmen. Demnach werde die Möglichkeit geprüft, die Geschäftsanteile des Klinikums an der Altenpflegeheime Mannheim GmbH (APH) zu verkaufen, die unter anderem vier Senioreneinrichtungen betreibt. Als mögliche Käufer führt die Vorlage entweder die Stadt selbst oder eine städtische Beteiligungsgesellschaft auf – explizit genannt wird die Wohnungsbaugesellschaft GBG. Durch ein Verkauf sei gewährleistet, dass diese Anteile an der APH auch bei der Fusion und Übernahme des Klinikums durch das Land im städtischen Konzern blieben. „Es wird mit Erlösen aus dem Verkauf der Anteile im ein- bis zweistelligen Millionenbereich gerechnet.“

