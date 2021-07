Finaaaaale! Fans sind startklar

Die Euro 2020 findet am Sonntag ihren krönenden Abschluss mit dem Finale im Londoner Wembley Stadion. Dabei werden Italien und England um den Titel des Europameisters kämpfen. Die Italiener in Mannheim freuen sich bereits darauf, den Sieg der Squadra Azzurra zu feiern. Und was sagen die Fans, die den Three Lions die Daumen drücken?

Eine italienische Flagge schmückt das Auto von Teresa Monelli. „Wir hoffen, dass wir gewinnen“, sagt die Inhaberin des Friseursalons Monelli. Sie rechnet sich für die Italiener gute Chancen auf einen Sieg aus, glaubt aber, dass es nicht leicht wird. Die italienische Elf findet sie „cool“. „Die Spieler sind sympathisch und nicht eingebildet.“ Der Sieg wäre für sie mehr als eine Sportlerehre. Er könnte neue Hoffnung schenken. „Es würde Italien guttun nach der ganzen Krise.“

Giuseppe u. Antonio Ingiaimo, Daniela Lemulo und Emilio. © Tanja Capuana-Parisi

Technik und Taktik entscheidend

Antonino Ingiaimo sieht es ähnlich. „Ich denke, Italien wird Europameister“, sagt der Inhaber der Pizzeria That’s Amore. „Italien hat eine gute Mannschaft, sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr.“ Lob hat der 31-Jährige auch für Torwart Gianluigi Donnarumma. „Italien gegen Deutschland im Finale wäre schön gewesen“, bedauert sein Bruder Giuseppe Ingiaimo. Der 23-Jährige glaubt an sein Team. „Die Italiener haben eine gute Technik und eine gute Taktik.“

Dario Fontanella ist eigentlich kein großer Fußballfan. Dass Italien nach dem Spiel gegen Spanien im Finale steht, freut den Gastronomen dennoch. „Sie haben technisch gut gespielt“, sagt er. „Beim Elfmeter gehört eine Portion Glück dazu, und die hatten die Italiener.“ Über die Finalisten sagt er: „Es sind beides starke Mannschaften.“

Am Sonntag freigenommen

Allerdings befürchtet er, dass die Mehrheit der englischen Fans im Stadion es den Italienern schwer machen. Er hofft dennoch auf einen Sieg der Italiener. „Es könnte ein guter Start in den Sommer sein.“ Fontanellas Mitarbeiter Michele Montagnini Rossi schaut Fußball seit seinem zehnten Lebensjahr. „Es wird Zeit, dass wir Europameister werden“, sagt der 61-Jährige. Im Hinblick auf den Gegner meint er: „Es wird schwer.“ Dennoch ist er guten Mutes. „Es gibt nicht den großen Star, jeder Spieler ist gut.“

Das Team von Trainer Roberto Mancini trete als Mannschaft auf. „Ich bin ein großer Fan von Insigne“, sagt er. „Der Torwart Donnarumma ist noch jung, aber er wird noch ein ganz Großer.“ Auch die Reserve mit Kickern wie Leonardo Bonucci oder Manuel Locatelli sei gut aufgestellt. Den Sonntag hat er sich komplett freigenommen. Er lächelt. „Dieser Tag ist Italien gewidmet.“

Ilenia Calandi hat von den Azzurri einen guten Eindruck. „Mein Bauchgefühl hat von Anfang an gesagt, dass wir auf jeden Fall ins Finale kommen“, sagt die 24-Jährige. „Ich glaube, dass wir die bessere Mannschaft sind und es schaffen.“ Sie kann sich vorstellen, dass es schwer wird. „Vor allem, weil wir in England spielen. Aber ich bin guter Dinge.“ Falls Italien gewinnt, möchte Calandi das auf jeden Fall mit der Familie feiern. „Das wird uns allen auf jeden Fall guttun nach der Corona-Krise.“

Greg Marley und Romina Thieme schauen das Match gemeinsam mit italienischen Freunden. Das Paar geht mit einem sehr guten Gefühl ins Finale. „England hat es so weit geschafft. Es wird ein harter Kampf, aber ich glaube daran, dass wir den ersten Turniersieg seit dem WM-Triumph 1966 im eigenen Land holen können und Geschichte schreiben“, sagt der Engländer.

„Wir haben einen Heimvorteil, Tausende Englandfans, die die Mannschaft mit voller Leidenschaft unterstützen, und Spieler mit Überraschungseffekt. Sie müssen aber definitiv alles geben“, fordert der 31-Jährige. Marley glaubt daher, dass die Three Lions nach einem hart umkämpften Spiel am Ende die Nase vorne haben werden. „Falls das jedoch nicht der Fall sein sollte und Italien gewinnt, werden die zahlreich vertretenen italienischen Fans in Mannheim sich riesig freuen und Stimmung machen.“ Die bessere Mannschaft werde die EM für sich entscheiden, und der Verlierer werde es dem Sieger gönnen, sagt seine Freundin.

Videocall mit dem Opa

„Was aber an diesem Abend auf keinen Fall fehlen darf, ist ein Videocall mit Gregs englischem Opa in Liverpool“, erzählt die 30-Jährige schmunzelnd, die ein Ergebnis von 2:1 für England tippt. Sie vermutet, dass es für England kein einfaches Spiel werden wird. „Die Italiener sind sehr fokussiert, aber auch sie können für einen Moment unaufmerksam sein, und diesen Moment müssen die Engländer nutzen“, hofft die Mannheimerin. So könnte England seinen ersten Europameistersieg feiern. „Ich würde es ihnen von Herzen gönnen.“