Film und Diskussion zum Thema Sucht im Odeonkino in Mannheim

Mannheim. Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche zu Kindern aus Suchtfamilien lädt der Mannheimer Drogenverein am Donnerstag, 16. Februar, zu einem Film zum Thema ein. Gezeigt wird im Mannheimer Odeonkino in G7, 10 „Die beste aller Welten“. Regisseur Adrian Goiginger erzählt darin „seine eigene Geschichte und schafft damit eine Hommage an seine Mutter, eine starke Frau, trotz aller widrigen Umstände“, wie es in der Einladung heißt. Danach gibt es eine Podiumsdiskussion mit Betroffenen und Fachleuten aus der Suchthilfe. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

