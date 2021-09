Film und Debatteim Odeon Kino

Mannheim. Die Bundestagskandidatin der Grünen, Melis Sekmen, lädt am Samstag, 4. September, um 15.30 Uhr zum Film „Now“ mit anschließender Diskussion ein. Der Film läuft im Odeon Kino in der Innenstadt (G 7, 10), der Eintritt ist frei. In „Now“ von Jim Rakete trifft der Kult-Fotograf auf die Generation Greta. Sechs Klimaaktivistinnen melden sich zu Wort, darunter Luisa Neubauer (Fridays for Future), Felix Finkbeiner (Plant for the Planet) und Nike Mahlhaus (Ende Gelände). Warum sind die Jugendlichen aktiv geworden? Wofür setzen sie sich ein? Diese Fragen werden von Drehbuchautorin Claudia Rinke in Szene gesetzt. Unterstützung kommt noch dazu von Punk-Legende Patti Smith, Autorenfilmer Wim Wenders und vielen mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1