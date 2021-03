Die Mannheimer Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) soll nach Ostern ihren Betrieb einstellen. Das teilte Mathias Berthold, Initiator der Ambulanz, auf Anfrage mit. Personen mit Symptomen können sich seit 23. Dezember im John-Deere-Forum auf Corona testen lassen. Der Traktorenhersteller stellte es gratis zur Verfügung.

Für „Katastrophenfall“ geplant

Auch die Stadt unterstützte das Projekt. Die Nachfrage aber sei – besonders in letzter Zeit – geringer geblieben als vermutet. Vergangenen Sonntag hätten sich 14 Personen testen lassen, unter der Woche seien es deutlich weniger. Berthold hatte das Projekt ursprünglich bei der KVBW vorgeschlagen für einen eventuellen „Katastrophenfall“, da er die Versorgung durch niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser in Mannheim nicht gesichert sah. Nun habe sie in dem Zeitraum zum Glück gut funktioniert. Viele hätten wohl direkt den Weg in die Notaufnahme gewählt. „Wir haben unsere Arbeit auf dem Höhepunkt der zweiten Welle begonnen.

Im Januar und Februar sind die Zahlen dann abgeflacht.“ Falls der Bedarf – insbesondere angesichts der steigenden Inzidenz – wieder da wäre, stehe man bereit. Die Struktur sei auf „stand by“ (Bereitschaft) und könne spontan reaktiviert werden. Auch John-Deere sei offen für eine weitere Zusammenarbeit.

Über die Osterzeit wolle man den Dienst bewusst noch anbieten, denn auch über die Weihnachtsfeiertage habe sich das Angebot als sinnvoll erwiesen.