Mannheim. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pflügersgrundstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West hat am Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich das Feuer in der Küche und konnte zeitnah gelöscht werden. Der Brand und die Rauchausbreitung blieben auf die betroffene Wohnung begrenzt. Es wurde niemand verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1