Feuerwehr-Spürnasen und Polizei im Gipfel-Einsatz

Auch Polizisten und Feuerwehrleute aus Mannheim sorgen mit für Sicherheit, wenn am Sonntag auf Schloss Elmau in Bayern der G 7-Gipfel beginnt. Die Mannheimer Einsatzkräfte zählen zu den rund 18 000 Polizisten und etwa 600 Feuerwehrleuten, die für dieses bis Dienstag dauernde Großereignis aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengezogen worden sind.

Schon am Donnerstag sind Feuerwehrleute aus Köln und Essen in Mannheim eingetroffen, um dann gemeinsam mit Mannheimer Kollegen nach Garmisch-Partenkirchen zu fahren, wo weitere Kollegen aus Leipzig und Hamburg dazustoßen. Sie gehören zur „Analytischen Task Force“ (ATF). Mannheimer Leiter dieser von der Stadt und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gemeinsam getragenen Spezialeinheit für die Analyse von radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen ist Ralph Rudolf. Er, ein weiterer Beamter der Berufsfeuerwehr und drei Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau, die wichtiges Rückgrat der ATF ist, fahren nach Elmau.

Für Chemie-Angriffe gewappnet

Im Bundesgebiet gibt es nur acht ATF-Standorte – einer davon ist Mannheim. Egal, ob irgendwelche unklaren Substanzen auftauchen oder es plötzlich komisch riecht – stets werden die mit besonders leistungsfähiger Mess- und Labortechnik ausgerüsteten ATF-Experten gerufen und analysieren, ob es sich tatsächlich um einen Gift- oder Gasanschlag auf die Prominenz handelt.

Die auf Umweltaufgaben und Messtechnik spezialisierten Mannheimer Feuerwehrleuchte, auch „Spürnasen“ genannt, haben schon viel Gipfel-Erfahrung. Bereits 2015 waren sie beim G 7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Bayern im Einsatz. Auch für den Papstbesuch in Köln 2005, den Papstbesuch in Österreich 2007, zum Nato-Gipfel 2009 oder dem G 20-Gipfel 2017 in Baden-Baden sowie zur Fußball-EM 2008 in Stuttgart hatte man sie und ihre besondere Ausstattung angefordert. In Mannheim wird die Gruppe stets dann alarmiert, wenn nach einem Brand Rauchwolken über der Stadt stehen und zu prüfen ist, wie gefährlich dieser Qualm ist.

Auch Mannheimer Polizisten sind nach Bayern geschickt worden – deren Zahl wollen aber weder das Polizeipräsidium noch das Innenministerium nennen. „Aus einsatztaktischen Gründen“, wie es in Stuttgart hieß. Aber sicher ist, dass aus Straßenheim Mitglieder der Polizeireiterstaffel in die Alpen abgeordnet wurden. Die unterstehen aber gar nicht dem Mannheimer Präsidium, sondern der Bereitschaftspolizei. Insgesamt sind in Elmau rund 80 Polizeireiter aus Bayern, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei im Einsatz.

Vom Mannheimer Präsidium kommen Diensthundeführer sowie Mitglieder von Kommunikations- und Antikonfliktteams, die besonders geschult sind, um bei Demonstrationen mäßigend und vermittelnd tätig zu werden. Weil aber auf dem Hockenheimring das „Metallica“-Open-Air-Konzert lief und auch da viele Polizisten gebunden waren, blieb weiteren Einsatzkräften die lange Fahrt zum G 7-Gipfel nach Bayern erspart.