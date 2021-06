Mannheim. Die Feuerwehr hat am Samstagvormittag einen Brand in einem Labor der Hochschule Mannheim gelöscht. Gegen 9.30 Uhr war die Rauchentwicklung nach Angaben der Polizei festgestellt worden. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, bekam den Brand schnell in den Griff. Verletzt wurde niemand.

Sowohl die Ursache als auch die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.