  Feuerwehr löscht Brand in Hochhaus an Neckarpromenade

Mannheim. Die Mannheimer Feuerwehr hat am Samstagnachmittag einen Brand in einem Hochhaus an der Neckarpromenade gelöscht. Dort sei es nach Angaben der Feuerwehr im 26. Stockwerk zum Brandereignis gekommen, weil ein Mülleimer Feuer fing. Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte die Flammen mit einem Kleinlöschgerät.

Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neckarau und der Innenstadt unterstützten die Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle und beim Stadtschutz.

Verletzte waren der Feuerwehr zunächst nicht bekannt. Die Ursache für den Brand war noch unklar.