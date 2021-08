Feuerwehr leiht Leiterfahrzeug ins Ahrtal aus

Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch die Mannheimer Berufs- und Freiwillige Feuerwehr in den zurückliegenden Wochen viel Zeit- und Kraft eingebracht, um den Menschen vor Ort in ihrer Not zu helfen. Nun bekommt die Freiwillige Feuerwehr in der Ahrweiler Verbandsgemeinde Adenau eine weitere Hilfeleistung aus der Quadratestadt: ein Leiterfahrzeug. Das leihen die Mannheimer Brandschützer ihren Kollegen.

Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht übergab das Fahrzeug am Donnerstag gemeinsam mit dem stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Thomas Näther an den stellvertretenden Adenauer Wehrführer René Lenzen. „Wir sind in der glücklichen Position, helfen zu können.“ Viele Einsatzkräfte der Mannheimer Feuerwehr waren bereits in den ersten Tagen nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Die Freiwillige Feuerwehr leistete bis zum 10. August rund 1800 Dienststunden vor Ort. „Ihnen gilt unser Dank für diesen bemerkenswerten Einsatz“, bilanzierte Specht.

Wie er weiter ausführte, wollen die Mannheimer nach der Soforthilfe auch beim Wiederaufbau, der jetzt ansteht, mit anpacken. „Viele Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr im Ahrtal sind persönlich vom Hochwasser betroffen und versuchen dennoch, parallel auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zur Sicherheit der Bevölkerung möglichst schnell wiederherzustellen“, so Specht. „Es war für uns also keine Frage, dass wir auch mit Material aushelfen – das ist gelebte Solidarität.“

Das eigentliche Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Adenau war bei der Hochwasserkatastrophe am 14. Juli dieses Jahres schwer beschädigt worden und muss erst wieder repariert werden. Das dauert voraussichtlich 14 bis 16 Wochen.

Verkauf vorerst gestoppt

„Dass wir das Fahrzeug tatsächlich monatelang nutzen können, erleichtert vieles“, bedankte sich René Lenzen im Namen seiner Feuerwehr sowie der Bürgerinnen und Bürger in der betroffenen Gemeinde. „Wir hatten ja eigentlich noch Glück im Unglück: Unser Fahrzeug kann repariert werden, das ist nicht überall der Fall. Doch so ist die Einsatzbereitschaft nun ohne Wartezeit wieder gegeben.“ Die Drehleiter aus Mannheim wird voraussichtlich bis Ende des Jahres in das Krisengebiet verliehen. In Mannheim war das Fahrzeug in diesem Jahr nach 21 Dienstjahren durch eine neue Drehleiter ersetzt worden. Üblicherweise werden außer Dienst gestellte Fahrzeuge verkauft – damit wird jetzt noch gewartet. red/lok