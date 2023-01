Feuerwehr ins Krankenhaus gerufen

Zwei Vorfälle haben am langen Wochenende die Feuerwehr beschäftigt. Wie die Behörden mitteilten, mussten die Einsatzkräfte am Samstagabend zum Theresienkrankenhaus eilen. Dort war es im Untergeschoss zu einer leichten Verrauchung gekommen. Grund hierfür dürfte ein Defekt an einem Kompressor gewesen sein, durch den die Brandmeldeanlage auslöste.

Durch einen Aufzugschacht breitete sich der Rauch im Gebäude aus. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort und konnte die betroffenen Bereiche entrauchen. Gegen 20.30 Uhr teilte die Polizei auf Nachfrage mit, dass der Einsatz beendet sei. Verletzt wurde niemand.

Auch ein Vorfall in Neckarau endete letztlich glimpflich: Aus zunächst ungeklärter Ursache war es in einer Kaffeerösterei in der Floßwörthstraße am Dreikönigstag gegen 14.30 Uhr zu einem Brand gekommen.

Das teilte die Polizei mit. Demnach war offenbar ein Abzugsrohr zu heiß geworden, wodurch es zu einer größeren Rauchentwicklung kam. Der Inhaber alarmierte die Feuerwehr. Rund 40 Personen, die sich in einem anderen Gebäudeteil aufhielten, konnten den Gefahrenbereich selbstständig verlassen.

Die Einsatzkräfte hatten das Geschehen schnell unter Kontrolle. Das Gebäude konnte nach einer Durchlüftung wieder betreten werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand nur geringer Sachschaden. Der Inhaber wurde vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt. tbö/mig