Feuerwehr im Dauereinsatz

Wegen des Starkregens musste die Feuerwehr im Stadtgebiet Mannheim im Laufe des Dienstags mehr als 125 Mal zum Einsatz ausrücken. Bis kurz vor 21 Uhr waren weit mehr als 100 Feuerwehrkräfte in allen Stadtteilen unterwegs. Personen wurden nicht verletzt. An vielen Stellen konnte die Kanalisation das Wasser nicht mehr ableiten, Unterführungen waren überflutet, Straßen – wie zeitweise die Wilhelm-Varnholt-Allee – nicht mehr befahrbar, zahlreiche Keller mussten von den Feuerwehrleuten ausgepumpt werden. Auch Bäume stürzten um, abgebrochene Äste säumten die Gehwege. Die Feuerwehr erwartet auch in den kommenden Tagen Starkregen. abo

