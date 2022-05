Feuerwehr befreit Frau

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Straßenbahnen meldet die Polizei vom vergangenen Wochenende. Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist das Auto einer 74-Jährigen in Höhe der Haltestelle Adolf-Damaschke-Ring von einer Straßenbahn erfasst worden. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau mit ihrem VW Golf die Bahngleise überqueren wollen, um in die Andreas-Hofer-Straße abzubiegen und dabei die Straßenbahn übersehen. Die Bahn rammte das Auto der Seniorin auf der Fahrerseite, so dass die Feuerwehr sie später über die Beifahrerseite befreien musste. Nach kurzer ambulanter Behandlung konnte die 74-Jährige wieder entlassen werden, hieß es. Der Sachschaden an Auto und Straßenbahn beläuft sich auf insgesamt rund 18 000 Euro. Durch den Unfall war die Straßenbahnverbindung zwischen 21.50 und 23.20 Uhr gestört.

Auf Gleisen gewendet

Die Straßenbahn kollidierte mit dem Mini auf dessen Fahrerseite. © Marco Priebe

Bereits am Freitagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Autofahrer und einer Straßenbahn ein Sachschaden von 21 000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei soll der Fahrer eines Minis verkehrswidrig auf den Gleisen der Konrad-Adenauer-Brücke gewendet und dabei die von hinten kommende Straßenbahn übersehen haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weil die Polizei befürchtete, dass der 44-Jährige nach dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein könnte, waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht und konnte kurze Zeit später unverletzt entlassen werden. Die Konrad-Adenauer-Brücke blieb insgesamt eineinhalb Stunden gesperrt. pol/sho/yt/baum