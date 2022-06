Feuerio bereitet sich auf Jubiläum vor

„Größer wie normal“ will der Feuerio in der kommenden Kampagne feiern. Das hat nun Präsident Bodo Tschierschke bei der Jahreshauptversammlung angekündigt, denn die 1898 gegründete größte und älteste Mannheimer Karnevalsgesellschaft feiert dann ihr 125-jähriges Bestehen. Das wolle man „würdig gestalten“, sagte er.

„Wir sind dabei, uns dazu einiges einfallen zu lassen – aber das soll eine Überraschung sein“, so der Präsident. Er hoffe, „dass uns der Gesundheitsminister keinen Streich spielt“, aber „wieder eine Kampagne ganz abzusagen, das wird nicht funktionieren“, äußerte er sich überzeugt. „Vielleicht wird es Einschränkungen geben“, meinte er. In jedem Fall sei der Verein für das Jubiläum gut aufgestellt, so Tschierschke, und habe mit 14 Elferräten und sechs Staatssekretärinnen eine vernünftige Basis, um erfolgreich arbeiten zu können. Der neue Prinz sitze bereits „in den Startlöchern, das Kostüm ist genäht und die Orden sind gemacht“, sagte er.

Auch wenn zwei Jahre nacheinander die Fasnacht ausgefallen sei, stehe der Verein gut da und habe – trotz Karteibereinigung – noch über 700 Mitglieder. „Die Zahl der Ein- und Austritte ist ausgeglichen“, so Tschierschke, und mehr als ausgeglichen ist die Bilanz, die Finanzminister Frank Maier den Mitgliedern im Dorint-Hörsaal unterbreitete: Er wies einen Überschuss von mehr als 12 000 Euro aus.

Als besonders erfolgreich habe sich das Stadtfest erwiesen. Die Erwartungen seien übertroffen, der Umsatz höher als 2019 gewesen, erklärte Tschierschke. „Unsere Stände wurden zeitweise fast überrannt“, dankte er den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren großen Einsatz. „Man merkte: Die Lust am Feiern ist beim Publikum wieder da – hoffen wir, dass das in der Fasnachtskampagne anhält“, wünschte er sich.

In diese Jubiläumskampagne geht der Feuerio mit nahezu unveränderter personeller Aufstellung. Tschierschke, seit 23 Jahren und damit am längsten aller bisherigen 17 Präsidenten im Amt, stand turnusgemäß ohnehin nicht zur Wahl. Er habe „das Feuerio-Schiff sicher durch die Corona-Flaute geführt“, dankte ihm Volker Dressler, Vizepräsident des Ältestenrates. Einstimmig bestätigt wurden die beiden Vizepräsidenten Stefan Hoock und Oliver Althausen, Kultusminister Michael Witt und Beisitzer Karl-Heinz Merz. Staatssekretärin Martina Baake wird sich künftig um das Ressort des Schriftministeriums kümmern, das Alexander Fleck abgab, da er sich auf sein Amt als Außenminister des Elferrats konzentrieren will.