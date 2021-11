Feuer in der Küche

Hoher Sachschaden, aber glimpflicher Ausgang: Die Feuerwehr hat am Sonntagabend einen Küchenbrand in der Rastenburger Straße auf der Schönau gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, blieben alle Bewohner unverletzt. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr wurde der Leitstelle der Küchenbrand gemeldet. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, befanden sich bereits mehrere Personen vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus. Das Feuer, das in einer Küche ausgebrochen war, konnte durch 22 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden.

15 Menschen evakuiert

Insgesamt hatten 15 Menschen aus zehn Wohnungen das Gebäude verlassen. Sie wurden kurzzeitig rettungsdienstlich versorgt, konnten aber unverletzt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Bewohner der Brandwohnung mussten durch den Vermieter anderweitig untergebracht werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es während des Einsatzes nicht. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier in Sandhofen. pol/jab