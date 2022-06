Mannheim. In einer Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses in der Neustadter Straße im Mannheimer Stadtteil Käfertal ist am frühen Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei sind Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Feuerwehr mitteilt, sind derzeit drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Einsatz. Ebenfalls werden zwei Drehleitern zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Näheres ist nicht bekannt.

© dk