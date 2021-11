Die teils aberwitzigen Summen, die mittlerweile für Immobilien in Feudenheim aufgerufen werden, zeugen zwar vom großen Interesse an einer Wohnung oder einem Haus dort. Das muss aber keineswegs ein Wachstum des Stadtteils zur Folge haben. Im Gegenteil: Die Einwohnerzahl ist hier schon seit längerem leicht rückläufig, zum Stichtag 31. Dezember 2020 lag sie bei 13 928. Für 2022 bis 2027 prognostiziert die Stadtverwaltung einen Anstieg „durch vielfältige Wohnbauprojekte“. Danach soll es wie in Wallstadt wieder in die andere Richtung gehen. Für 2040 wurden dann 13 779 Einwohner errechnet, das würde ein – ebenfalls nicht dramatisches – Minus von 1,1 Prozent bedeuten.

„Der Bevölkerungsrückgang in Feudenheim ergibt sich insbesondere durch die Verluste in der größten Altersgruppe der 35- bis 65-Jährigen“, steht im Bericht. Dafür würden die 65- bis 80-Jährigen immer mehr, während der Anteil der noch Älteren abnehme. Bei Minderjährigen und bei jungen Erwachsenen unter 25 rechnen die Statistiker in dem Stadtteil mit Zugewinnen, doch die fielen im städtischen Vergleich unterdurchschnittlich aus.