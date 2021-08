Festnahmen wegen Verdacht auf Drogenhandel und Dursuchungen in Mannheim und Viernheim

Mannheim/Viernheim. Die Polizei hat am Dienstag bei Durchsuchungen in Mannheim und Viernheim Drogen und Waffen entdeckt und mehrere Personen festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit. Demnach stellten die Beamtinnen und Beamten kleinere Mengen Kokain und Amphetamin, rund 800 Tabletten opiathaltiger Tabletten, mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld sowie mehrere scharfe Schusswaffen mit größeren Mengen Munition, eine Machete und ein Butterflymesser sicher.

Die Polizei stellte Bargeld, Waffen, Medikamente und Drogen sicher. © Polizei Mannheim

Laut Mitteilung wurden mehrere Tatverdächtige ermittelt. Sie werden dringend verdächtigt, Handel mit Kokain, Amphetamin im dreistelligen Grammbereich und verschreibungspflichtigen Medikamenten betrieben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft seien Haftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 52 und 58 Jahren erwirkt worden. Beide wurden nach Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim und Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.