Festnahme nach Einbruch

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei einen 27-Jährigen, der am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in einer Apotheke in der Memeler Straße in Sandhofen zu Gange war. Anwohner hatte ein verdächtiges Klirren gehört, und die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Sandhofen vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Fensterscheibe der Apotheke eingeschlagen worden war und sich der Einbrecher offenbar noch im Inneren aufhielt. Das Gebäude wurde umstellt und der 27-jährige, sichtlich alkoholisierte, Einbrecher festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann kurz zuvor eine stark blutende Verletzung an der Hand zugezogen. Weil er seine Wunde versorgen wollte, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zur Apotheke. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. ots

