Festnahme am Mannheimer Hauptbahnhof - Reisende verhindern Diebstahl

Mannheim. Ein 26-jähriger Mann hat am Samstag in einem ICE nach Mannheim versucht, das Gepäck einer Mitreisenden zu entwenden. Wie die Bundespolizei mitteilt, war eine 28-jährige Frau auf der Fahrt von Hamburg nach Mannheim und wollte das Bordbistro aufsuchen. Daher bat sie ihren Sitznachbarn, in ihrer Abwesenheit auf ihren Rucksack zu achten.

Der zurückgelassene Rucksack erregte die Aufmerksamkeit eines 26-Jährigen, der das Gepäckstück entwenden wollte. Der Mitreisende schritt ein und konnte den Diebstahl verhindern. Weitere Reisende informierten das Zugbegleitpersonal, sodass der Tatverdächtige am Mannheimer Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden konnte.

Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte für den Zug war.