Festnahme am Hauptbahnhof

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend einen 81-jährigen deutschen Tatverdächtigen am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Der Mann soll am Nachmittag des 8. Oktobers einen 32-Jährigen am Mannheimer Hauptbahnhof bestohlen haben. Der Geschädigte erstattete über das Online-Portal der Bundespolizei eine Anzeige. Bei dem Diebesgut handelte es sich neben persönlichen Gegenständen auch um ein hochwertiges Notebook. Der Gesamtwert der Gegenstände belief sich laut Polizei auf 2600 Euro.

Durch die Auswertung der Videoüberwachungsanlage konnten sowohl der Tatverdächtige erkannt als auch der Tatablauf festgestellt werden. Ein Fahndungsfoto wurde an die Dienstgruppen der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe übersandt.

Eine Streife hatte den Tatverdächtigen erkannt. Der Mann räumte die Tat ein und gab an, wo sich das Diebesgut befindet. Der Geschädigte erhielt einen Großteil seiner Wertgegenstände zurück. Den 81-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. kur/pol