Festival an Universität: Einrichtung informiert über Nachhaltigkeit

Mannheim. Zum ersten Mal richtet die Universität ein Festival zum Thema Nachhaltigkeit aus. Am 6. Mai könne man sich „online und vor Ort über Nachhaltigkeitsaktivitäten an der Universität informieren“, heißt es. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten. Ein offenes Plenum diskutiert von 10 bis 12 Uhr mit Wirtschaftswissenschaftlerin Laura Marie Edinger-Schons und dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit über Nachhaltigkeitsaktivitäten an der Universität. Anschließend stellt die Uni ab 12 Uhr ihr Kursangebot zum Thema Nachhaltigkeit vor. Von 15 bis 19 Uhr gibt es Workshops oder Infostände, Oberbürgermeister Peter Kurz spricht um 16.30 Uhr ein Grußwort auf der Mensawiese, heißt es. Ein Science Slam und Musik beenden ab 19 Uhr das Sustainability Festival. Das Programm findet auf dem Campus teilweise in englischer Sprache statt und werde in Teilen online übertragen.

Info: Mehr Infos: uni-mannheim.de/news/sustainability-festival/